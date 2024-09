Juric si presenta bene: 3 a 0 all'Udinese e prima vittoria stagionale per la Roma

Quella che sta per concludersi è stata una settimana piuttosto complicata per la Roma, che alla prima partita in panchina di Ivan Juric è riuscita a mettersi da parte tutto quello che è successo vincendo e convincendo contro l'Udinese, annichilendo l'ex capolista della Serie A grazie alle reti di Dovbyk, Dybala e Baldanzi,

Con questo netto 3 a 0 l'allenatore croato si è presentato bene davanti al suo nuovo pubblico, permettendo alla Roma di conquistare, fra le altre cose, la prima vittoria in questa stagione.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torino 11*

Udinese 10*

Napoli 10*

Empoli 9*

Juventus 9*

Inter 8

Lazio 7*

Roma 6*

Atalanta 6

Hellas Verona 6*

Fiorentina 6*

Bologna 6*

Milan 5

Genoa 5*

Parma 5*

Lecce 5*

Venezia 4*

Monza 3*

Cagliari 2*

Como 2

*una partita in più