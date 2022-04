Juric su Belotti: "In casa fa certe gare, ma in trasferta è inesistente"

MilanNews.it

Ivan Juric, tecnico del Torino, si è così espresso in conferenza stampa su Belotti: "Per il Gallo ho sempre espresso apprezzamenti, ha una professionalità molto alta. Fa un certo tipo di gare in casa, mentre in trasferta molto meno, inesistenti. Mi aspetto che anche fuori casa possa giocare gare con grande grinta. In Nazionale si aspettata di più, è stata una brutta botta".