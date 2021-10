Juve a -13 dal Milan, Allegri: "La classifica non va guardata"

"Non ha senso parlare di obiettivi in questo momento". A chi gli chiede se la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda allo Stadium in questo campionato, cambi i propositi stagionali della sua Juventus, Massimiliano Allegri risponde così. "In questo momento - continua in conferenza stampa - la classifica non va neanche guardata. Da domani penseremo al Verona che è una squadra che gioca in pressione, fa gol. Bisognerà fare una bella prestazione". La Juventus, ricordiamo, è attualmente a tredici punti di distacco dal Milan primatista in classifica.