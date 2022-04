MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Max Allegri, tecnico della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa pre Juve-Inter sulla lotta Scudetto: "Non giochiamo per far perdere lo Scudetto all'Inter ma per arrivare noi tra le prime quattro. Il nostro obiettivo è giocare la Champions League il prossimo anno".