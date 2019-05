Juventus, accordo con Milinkovic-Savic: ora va convinta la Lazio

La Juventus stringe per Sergej Milinkovic-Savic, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo sulla base di un contratto di 5 anni da quasi 5 milioni netti a stagione: lo riferisce il Corriere della Sera, che spiega che ora il club bianconero dovrà convincere la Lazio, la quale non ha nessuna intenzione di fare sconti e non mollerà il centrocampista serbo per meno di 100 milioni di euro.