Juventus, Allegri: "Io ho detto che Milan sarebbe poi rientrato..."

vedi letture

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa post sconfitta contro l'Udinese sulla lotta Scudetto: "L'Inter sta facendo un grandissimo lavoro. Ma non è che quando dico le cose sono un matto. Ci sono giocatori che hanno dei valori. Quando abbiamo vinto 5 scudetti eravamo i più forti, era normale vincere e così lo è per l’Inter.

Hanno fatto 60 punti con una gara in meno, ritmi straordinari e gli faccio i complimenti. Noi facciamo un percorso diverso, ma l’ho sempre detto. Io ho detto che Milan sarebbe poi rientrato, il momento di down capita, noi dobbiamo lavorare e restare sereni. 53 punti sono tanti ma ne servono altrettanti".