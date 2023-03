Juventus, Allegri: "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro più due finali"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Serve una bella partita contro un'Inter forte e dovremo essere molto bravi: è una gara meravigliosa con 70mila spettatori, è il derby d'Italia e sarà affascinante": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così il big-match di domani sera a San Siro. "Ora siamo indietro in classifica, faremo di tutto per recuperare - aggiunge sul cammino dei bianconeri in campionato - e poi vedremo cosa succederà il 19 aprile (quando si riunisce il Collegio di Garanzia dello sport per pronunciarsi sul ricorso della Juve, ndr): ripeto che abbiamo 53 punti sul campo, più di tutte le altre, e abbiamo anche l'Europa League e la coppa Italia da giocare.