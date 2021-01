Juventus-Bologna 2-0: i bianconeri si portano a -7 dal Milan

Vittoria per la Juventus nel lunch match della diciannovesima giornata di campionato. I campioni d'Italia si sono imposti per 2-0 sul Bologna allo Stadium: bianconeri in vantaggio nel primo tempo con un tiro deviato di Arthur, poi raddoppio nella ripresa con McKennie dopo una certa sofferenza nel resistere alla reazione emiliana. I bianconeri salgono quindi a 36 punti in classifica, a -7 dal Milan ma con la gara col Napoli ancora da recuperare.