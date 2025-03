Juventus e Milan, doppio esonero: l’ultima volta nella stagione 1963-64

La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta: una scelta che diventerà ufficiale nelle prossime ore - probabilmente anche prima della gara con il Genoa -, con l’avvicendamento in panchina dove arriverà Igor Tudor. Il campionato 2024/25 diventerà così solo il secondo nella storia della Serie A nel quale sia i bianconeri che il Milan cambiano allenatore in corsa.

Un solo precedente. Per trovarlo, bisogna tornare alla stagione 1963/64. La Juventus - in uno dei rarissimi casi di esonero in salsa bianconera - salutò Paulo Amaral il 3 ottobre 1963, a causa di divergenze tattiche con la dirigenza, sostituendolo con Eraldo Monzeglio. Il Milan, a sa sua volta, attese il primo marzo 1964 per sollevare dall'incarico Luis Carniglia - che poi sarebbe diventato per quarant’anni l’ultimo allenatore esonerato dalla Juve - dopo una sconfitta interna con il Bologna, affidando la squadra a Nils Liedholm, che avrebbe poi segnato un’epoca in rossonero.