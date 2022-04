Juventus, indagine sul falso in bilancio: ascoltata la madre-agente di Rabiot

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo giro di interrogazioni in Procura a Torino per l'indagine sul caso di falso in bilancio della Juventus per l'inchiesta Prisma. È attesa l’audizione della madre-agente di Adrien Rabiot, la signora Veronique, prossima a essere ascoltata dagli inquirenti. La prossima settimana sarà poi il turno di altri giocatori tra cui Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.