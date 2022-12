Juventus, la Procura federale studia le carte per capire se riaprire il processo sulle plusvalenze

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Procura federale sta studiando le carte dell'inchiesta trasmessa dalla Procura di Torino e riguardante la Juventus e come noto i piani su cui potrebbe muoversi la giustizia sportiva sono sostanzialmente due: uno riguarda la "manovra stipendi", l'atro il caso plusvalenze. Proprio su quest'ultimo punto c'è già stato un giudizio nel recente passato e la società bianconera è stata assolta in primo e in secondo grado. Ma le intercettazioni recenti potrebbero aggiungere nuovi fatti, ed è questo l'unico caso che potrebbe teoricamente portare alla riapertura del caso.

Per questo motivo, scrive il Corriere della Sera, il procuratore Chiné sta studiando nuovamente il caso e le carte per capire se e come muoversi nei confronti del caso plusvalenze. Nel caso, avrebbe tempo fino a Natale per riaprire il processo, visto che dal momento del ricevimento delle carte per legge ci sono 30 giorni di tempo a disposizione.