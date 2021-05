Juventus, la società bianconera conferma Pirlo come allenatore

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus pare intenzionata a confermare Andrea Pirlo come allenatore da qui al temine della stagione. Nonostante la pesante sconfitta di ieri sera contro il Milan, Andrea Agnelli e i suoi collaboratori sono intenzionati a rinnovare la fiducia all’attuale tecnico juventino. Non ci saranno promozioni interna, né per Igor Tudor né per altri membri dello staff tecnico in questo finale di stagione.