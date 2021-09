Juventus-Milan, 120 anni di gol: non esiste duello più antico in Italia

Gazzetta -

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Juventus-Milan non è una semplice partita di calcio, ma una soap-opera. La prima volta che questa sfida si disputò in campionato era il 28 aprile 1901. Da quel tempo le due squadre si sono affrontate 235 volte in gare ufficiali e 63 volte in amichevoli o altri tornei. Il totale fa 298 match per un numero complessivo di gol che raggiunge quota 859 (434 Juve e 425 Milan). Non esiste duello più antico in Italia - osserva la rosea - e non esistono club che possano esibire un curriculum tanto splendente di vittorie.