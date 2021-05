Juventus-Milan, fasi offensive simili per goal segnati e tiri tentati

Nonostante il modo di giocare sia differente, con la Juventus più propensa ai cross e il Milan più incline ai passaggi rapidi, i numeri della fase offensiva delle due squadre si assomigliano moltissimo.

Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, hanno messo a segno 67 reti fino ad ora in campionato contro i 62 segnati dalla formazione di Pioli; rossoneri in leggerissimo ritardo anche per quanto riguarda i tiri tentati: 482 (227 in porta e 145 fuori) contro i 487 (224 in porta e 154 fuori) dei bianconeri.