Juventus-Milan, i numeri di Ibrahimovic con e contro i rossoneri

Tra i doppi ex di lusso di Milan e Juventus nella storia di questa sfida non si può non citare uno dei protagonisti della prossima sfida di domenica sera. Zlatan Ibrahimovic, leggenda rossonera e del calcio mondiale, ha vestito la maglia della Juventus e tutt'ora indossa la casacca del Milan per quella che è la sua seconda esperienza con il Diavolo. Guardando a numeri e statistiche dello svedese in questa sfida, sia con la maglia della Juventus che con quella del Milan, si possono notare dati interessanti. Se con la casacca bianconera, infatti, il giovane Ibrahimovic non ha mai segnato al Milan, con la maglia rossonera ha colpito due volte la Juventus: una nella sua prima esperienza a Milano nel 2010/11 e una nella recente seconda vita con il diavolo. Allo Juventus Stadium, infine, Ibrahimovic non ha mai segnato ma è pronto a provarci già da domenica nell'importante spareggio Champions.