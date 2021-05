Juventus-Milan, il pareggio non soddisferebbe in pieno nessuno

Con le vittorie di Napoli (70 punti) e Atalanta (72 punti), sia il Milan che la Juventus sono chiamate a vincere. Ma siccome c’è lo scontro diretto stasera, solo una vincerà o addirittura nessuna se dovesse finire in pareggio. Questo match è un vero e proprio spareggio, e in caso di segno X a fine partite, entrambe le squadre non sarebbero soddisfatte al massimo perché rischierebbero negli ultimi 3 match che poi rimangono. Sarebbe infatti una beffa, sia per gli uomini di Andrea Pirlo che per quelli di Stefano Pioli.