Juventus-Milan, Tonali è il migliore in campo: faro del nostro centrocampo

Sandro Tonali è stato eletto MVP del match di ieri sera contro la Juventus. L’ottima prova del centrocampista del Milan è l’ennesima in questa stagione. Tonali, aiutato anche dalle non perfette condizioni fisiche di Franck Kessie e Ismael Bennacer, si è preso la titolarità nel centrocampo del Milan. La società rossonera, sui suoi profili social, ha scritto: “Il faro del nostro centrocampo, è Sandro Tonali il vostro migliore in campo”.

Constantly in the thick of the action, Tonali is the @emirates MVP for #JuveMilan



Il faro del nostro centrocampo: è Sandro Tonali il vostro migliore in campo #SempreMilan pic.twitter.com/e7DTNkRlC1