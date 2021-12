Juventus, Scamacca è il preferito per l'attacco ma il Sassuolo chiede 40 mln. C'è anche il Milan sulla punta

Il summit di mercato andato in scena poco prima di Natale, ha promosso un solo attaccante. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il preferito di Massimiliano Allegri per l'attacco della Juventus è Gianluca Scamacca: l'ariete del Sassuolo infatti è l'unico ad aver superato l'esame tecnico. Già ad agosto, dopo l'addio di CR7, la Juventus aveva puntato con forza su Scamacca, adesso i bianconeri sono pronti a rifarsi sotti per la punta, che in questo avvio di stagione ha mostrato di avere colpi importanti.

La concorrenza non manca

Non sarà comunque facile per la Juventus, visto che in tanti hanno messo gli occhi sul tanque di Dionisi, a partire dall'Inter, che si è già fatta avanti con Giovanni Carnevali. Anche il Milan si è rifatto sotto, mentre la Fiorentina appare leggermente indietro visto che i viola faranno di tutto per tenere Vlahovic a gennaio.

Il Sassuolo non fa sconti

"Il club neroverde da tempo ha indicato il prezzo per la cessione di Scamacca: 40 milioni di euro. In partenza - scrive la rose - la Juve non discute la quotazione ma intende avere delle condizioni di maggior favore rispetto a quelle spuntate dai neroverdi proprio per Locatelli.