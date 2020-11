Juventus, sfida a Inter e Milan per due baby: Lovato e Rovella nel mirino

Le prestazioni di due sorprese come Matteo Lovato e Nicolò Rovella sono tenute particolarmente sotto controllo dagli uomini mercato di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Sfida lanciata a Inter e Milan aspettando il momento giusto per affondare il colpo per il difensore centrale classe 2000 e stessa ressa anche attorno al profilo di Rovella, centrocampista di quantità e qualità ancor più giovane con i suoi 19 anni da compiere a dicembre: il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 lo rende ancor più appetibile, rivela oggi il Corriere di Torino.