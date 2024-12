Juventus, si ferma Weah: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra

vedi letture

"A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra": questo il comunicato ufficiale della Juvenutus sull'infortunio di Weah ieri sera contro il Cagliari.

Il suo 2024 è dunque già finito, da capire se riuscirà a recuperare per la semifinale di Supercoppa Italiana del 3 gennaio in Arabia Saudita contro il Milan (l'eventuale finale contro una tra Atalanta e Inter è in programma il 6 gennaio).