Juventus, si pensa a N'dicka per la difesa. In estate è stato monitorato anche dal Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di risolvere il momento complicato sul piano dei risultati, la Juventus continua a guardarsi intorno alla ricerca di opportunità di mercato. Una di queste, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero puntato il mirino su Evan N’dicka, difensore mancino dell'Eintracht Francoforte. Il classe 1999, in scadenza di contratto nel giugno 2023, sarebbe un colpo importante a parametro zero per rafforzare il reparto difensivo. In estate N’dicka è stato monitorato e cercato anche dal Milan, che poi però ha virato su Malick Thiaw.