Juventus, ultimo giorno da bianconero per Dybala: Inter, Milan o Roma nel suo futuro

© foto di www.imagephotoagency.it

È l'ultimo giorno di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Un'avventura senza lieto fine, con un saluto amaro alle tribune, con incontri, scontri e con un addio tra le lacrime. Come stanno le cose per il futuro? L'Inter è concretamente interessata ma senza gli addii dei giocatori pesanti a bilancio, da Alexis Sanchez ad Arturo Vidal, passando anche da Edin Dzeko, non riuscirà a trovar posto e spazio salariale per la Joya. Niente quadriennale da 7 milioni, quello che a uomini di casa Milan l'entourage del giocatore ha fatto capire di chiedere. E la Roma? I giallorossi devono prima far cassa, l'addio di Nicolò Zaniolo sembra il passaggio decisivo per aprire posto davanti. Però Dybala sogna la Champions. Già. Ma ancora, nessuno si è fatto avanti, concretamente, almeno alle sue condizioni.