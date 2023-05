MilanNews.it

Sarà la Juventus la prossima avversaria del Milan, che questa sera sarà ospite dei bianconeri per il trentasettesimo turno di Serie A. In casa bianconera ci sarà soltanto un giocatore diffidato, che in caso di ammonizione sarà costretto a saltare l'ultimo match previsto in casa dell'Udinese. A rischiare la squalifica sarà Adrien Rabiot.