Juventus Women, le bianconere valutano Thomas del Milan per l'attacco

La Juventus Women è molto attiva sul mercato in questi giorni. La squadra bianconera, che sarà attesa il 4 giugno dalla finale di Coppa Italia contro la Roma, è vicina a piazzare i primi due colpi per la prossima stagione: si tratta di Federica Cafferata, terzina in scadenza con la Fiorentina che sarà annunciata verso metà mese, e la difensora Gloria Slišković, classe 2005 già nel giro della Bosnia. Lo riferisce Tuttojuve.com spiegando che il club sta valutando anche il tesseramento di Lindsey Thomas in scadenza di contatto con il Milan, che non sembra intenzionata a restare in rossonero.