K. Serra: "Milan-Pink Bari? Le polemiche andrebbero ridotte a questioni di campo"

Katia Serra, intervenuta a Sky Sport 24, ha detto la sua sugli episodi accaduti durante Milan Femminile e Pink Bari e le conseguenti polemiche: "Andrebbero ridotte a questione di campo, non ho approvato che siano riemerse a mente fredda il giorno dopo. Gli episodi ci sono stati, il Bari è una squadra molto grintosa e determinata. In campo la tensione sale, sia in campo che sulle panchine, al momento del triplice fischio bisognerebbe voltare pagina. Non fa bene a nessuno, chi ha più esperienza lo dovrebbe dimostrare e questo non aiuta lo sviluppo del nostro movimento".