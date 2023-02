Kakà alleggerisce De Ketelaere: "Non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni: deve stare tranquillo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ricardo Kakà, è stato intervistato questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport, e ha risposto così alle domande su De Ketelaere, in particolare in riferimento ai tanti paragoni fatti quest'estate tra il 2001 belga e il fuoriclasse brasiliano: "Non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni. Mettono solo pressione sui ragazzi, soprattutto se arrivano nei grandi club. A De Ketelaere direi di stare tranquillo. Anche il mio secondo anno, i primi sei mesi della stagione, sono stati difficilissimi. Gli avversari ti conoscono, ti hanno preso le misure... E’ tutto diverso"