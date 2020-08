Kakà, il discorso per la partnership con EA: "Non capivo il termine grandezza finché non ho giocato al Milan"

Ricardo Kakà, in merito all'annuncio della partnership tra il Milan ed EA Sports, ha pronunciato un discorso motivazionale su cosa rappresenta il club rossonero: "Se indossi i colori rossoneri, stai accettando un viaggio che va oltre il semplice calcio. In una città piena di storie, la nostra è quella che avresti voluto ascoltare. Appartenevamo a qualcosa di più grande, i campioni sanno cosa rispondere: sempre Milan. Non capivo cosa significasse davvero il termine grandezza fino a quando non ho giocato in quella squadra, ma la cosa più bella di tutte è stato il supporto dei tifosi, le fondamentale che ci hanno dato il coraggio e la forza di cui avevamo bisogno per vincere, la stessa forza che il tifo continua a dare ancora oggi al club. Insieme siamo più forti e insieme siamo uniti alla vittoria".