Kakà racconta il gol al Celtic: "C'era il wooo di San Siro quando presi palla. La cavalcata era il mio marchio"

© foto di Federico De Luca

Ricardo Kakà, leggenda rossonera, si è così espresso nel corso del format "On The Pitch" di MilanTV sul coast to coast contro il Celtic nel 2007: "La cavalcata era la mia caratteristica, il mio marchio. Ci abbiamo lavorato tantissimo al Milan. Mi piaceva dribblare in progressione, con la palla al piede verso la porta: ho segnato tanti gol andando in velocità verso la porta. Quello al Celtic è un gol che mi piace tantissimo, molto difficile per il momento della partita; l'emozione di segnare ai supplementari è veramente speciale: 0-0, non sapevamo cosa potesse succedere, c'era ansia, ma... riesco a fare quella cavalcata lì. Quando vedo il portiere scivolo un po', ma riesco a fargli passare la palla sotto le gambe. È stato uno dei gol più importanti segnati nel Milan. I tifosi... sono pochi secondi, ma li senti: c'era il woooo di San Siro quando presi la palla e questo è un bonus, un gas, un turbo".