Kakà saluta Pelè: "Grazie Re per aver portato il Brasile ai quattro angoli del mondo"

L'ex fuoriclasse rossonero Ricardo Kakà ha salutato la leggenda del calcio brasiliano Pelè con un messaggio su Instagram: "Grazie, Re. Gran parte della storia di questo sport che amo così tanto è stata scritta da te. Grazie per aver portato il nome del Brasile ai quattro angoli del mondo. Hai affascinato, commosso e toccato i nostri cuori, dove rimarrai per sempre. Le mie condoglianze alla famiglia. Per sempre Re Pelé"