Kakà su Leao: "Giocatore fantastico. Gli consiglio di restare: calcio italiano non è di passaggio"

MilanNews.it

Ricardo Kakà, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha investito Rafael Leao come giocatore che potrà essere decisivo nel derby: "Uno che può cambiare qualsiasi partita". Kakà ha poi dato un giudizio generale sul portoghese, non dimenticandosi della questione contrattuale: "Un giocatore fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come un calcio di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. E a volte lasciare il Milan non è una buona idea"