Kalac: "Un giorno un cameriere mi disse che avevo fatto schifo in allenamento..."

Zeljko Kalac, ex portiere rossonero dal 2005 al 2009, è intervenuto a "The World Game" e ha raccontato un aneddotto del suo passato in rossonero: "La pressione al Milan aumentava durante l'allenamento e dovevi sempre esibirti al 100%. - Riporta Derbyderbyderby.it - Ogni volta che uscivi da casa, per un caffè o un pasto, era importante il modo in cui ti presentavi. Un giorno stavo bevendo un drink in centro, il cameriere mi si avvicinò e disse "Oggi hai fatto schifo in allenamento". Mi sono detto: "Come diavolo fa questo tipo a sapere come sono andato". Poi ho scoperto che parti delle nostre sessioni venivano trasmesse in streaming in diretta per i tifosi ogni giorno. E se non ti esibivi al massimo perdevi rapidamente il rispetto dei fan".