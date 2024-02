Kalulu a MilanTV: "Felice del rientro, San Siro da brividi. Questa sera sarà una battaglia"

Tornato nei convocati dopo 4 mesi, Pierre Kalulu ha parlato così nel pre-partita di Milan-Atalanta: queste le parole del difensore francese ai microfoni di MilanTV:



Felice del rientro

"Sono molto felice e anche emozionato, ho sempre i brividi per San Siro, ho lavorato molto. Adesso devo solo trovare la giusta condizione, ma sono pronto per aiutare ancora la mia squadra".

L'Atalanta squadra energica

"E' una squadra che mette sempre tanta energia nelle partite e in campo, non sarà facile, ci aspetta una battaglia e noi siamo pronti per questo".