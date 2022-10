Kalulu cambia agente: il francese adesso sarà assistito dalla Stellar Sports

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu ha cambiato agente. Il difensore rossonero ha infatti scelto di farsi rappresentare dalla Stellar Sports di Jonathan Barnett, l’agenzia che segue anche Sergino Dest. Gli ex agenti del classe 2000 erano già a lavoro per il rinnovo di contratto del giovane francese, in scadenza nel giugno 2025. Nonostante il cambio d’interpreti, però, la volontà comune è quella di lavorare per raggiungere un accordo per il rinnovo con adeguamento in favore di Kalulu. I nuovi agenti dell’ex Lione e la dirigenza rossonera, dunque, si incontreranno nei prossimi giorni per continuare la trattativa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.