Kalulu decisivo anche in fase offensiva: due assist per Pierre in campionato

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da giovane promessa a grande certezza: la crescita in questa stagione di Kalulu conferma ancora una volta come il lavoro sia un fattore importante per un giocatore. Per il difensore francese sono già arrivati due assist in queste stagione: il primo nella vittoria esterna di La Spezia per il gol di Daniel Maldini. Il secondo è arrivato nell'ultima giornata, contro il Genoa: un cross perfetto per Leao, che ha dovuto solamente appoggiare in porta.