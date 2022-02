Kalulu elogia Giroud: "Ha un livello altissimo. Mi stupisce la sua intelligenza di gioco"

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole su Giroud: " È un giocatore di altissimo livello. Ha sempre voglia di progredire, di imparare e di segnare. Quello che mi colpisce sono i suoi movimenti e la sua intelligenza di gioco, ovviamente l'ho seguito nei suoi vari club ma, quotidianamente, vedi che è di altissimo livello. Inoltre, ha imparato l'italiano molto rapidamente. Non è ancora perfetto, ma sta arrivando (ride). Ha appena segnato 4 gol in 3 partite. Giroud esige rispetto. Quando sta bene è perfetto per noi”.