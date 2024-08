Kalulu in partenza? Ibra: "Oggi non posso rispondere. Altri colpi in difesa? Forse c'è spazio per qualcosa di extra"

Dopo la prima giornata rossonera ieri, trascorsa tra visite mediche, idoneità sportiva e firma in sede, oggi Emerson Royal ha parlato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan, presentandosi così per la prima volta a tifosi milanisti e giornalisti. Il brasiliano, che vestirà la maglia numero 22, è stato acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus, al termine di una trattativa molto lunga. Accanto a lui il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic: le dichiarazioni dello svedese.

Su Kalulu e la fascia destra: "Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra. Emerson ha avuto una grande voglia di venire"

Ci saranno altri colpi in difesa? "Quello che vogliamo costruire è una squadra compatta. Offensivamente siamo compatti e forti, non vedo qualche movimento. Parte difensiva con Emerson, Pavlovic... Poi vediamo, forse c'è spazio per qualcosa di extra. Stiamo lavorando"