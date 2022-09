MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della concorrenza in difesa con Tomori e Kjaer: "La concorrenza fa sempre bene. Ne abbiamo bisogno. Più ce n’è meglio è, per tutti. E al Milan non c’è ambiguità: tutti diamo il massimo per la squadra".