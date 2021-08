Kalulu-Plizzari, ecco come il Milan può gestirli nelle liste UEFA

Un giocatore può essere inserito in Lista B se è nato dal 1° gennaio 2000 in avanti e ha avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi (è possibile iscrivere giocatori di 16 anni se sono stati registrati con il club per almeno i due anni precedenti). I club possono inserire un numero illiminato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro le ore 24:00 della vigilia di ogni partita.

Dunque, Pierre Kalulu e Alessandro Plizzari hanno i requisiti per essere inseriti nella Lista B, ma il portiere che è un giocatore formato nel settore giovanile milanista, potrebbe anche essere inserito nella lista A per guadagnare uno slot e presentare una lista da 24 elementi mentre il francese potrebbe essere inserito in lista B in quanto nato il 5 giugno 2000 ed in linea con i parametri.