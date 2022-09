Kalulu: "Se vado in campo è per essere il migliore. Maldini mi dà molti consigli"

MilanNews.it

Arrivato come terzino, Pierre Kalulu si è imposto come difensore centrale. In merito al ruolo, il francese ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il mio scopo è garantire all’allenatore massima polivalenza e massima qualità per entrambi i ruoli. Se vado in campo è per essere il migliore, da terzino o centrale poco importa. Ho fiducia nelle mie capacità, ma è necessario lavorare duro ogni giorno per coltivarle, e gestire al meglio pressione e emozioni che vivi in campo. Se Maldini mi dà consigli? E’ molto presente, senza mai sovrapporsi all’allenatore. Mi consiglia per esempio sul modo di difendere in certe fasi, o su come poter gestire un certo attaccante. Piccoli dettagli che però ti permettono di migliorare molto".