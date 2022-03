MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gol da tre punti per Pierre Kalulu, protagonista assoluto nella vittoria del Milan contro l’Empoli. Per il giovane difensore francese si tratta del secondo gol in carriera in Serie, il primo in questa stagione. L’altra rete messa a segno dal classe 2000 in campionato è quella del 16 dicembre 2020 contro il Genoa.