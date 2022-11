MilanNews.it

Pierre Kalulu ha esultato sui social per la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina nell'ultima partita ufficiale del Milan in questo 2022. Il centrale francese ha scritto così in un post Instagram: "Una vittoria davanti ai nostri tifosi per chiudere 2022. Ora è la pausa, ma il lavoro non si ferma".