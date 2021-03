Kalulu: "Voglio migliorare e impormi: il lavoro è tutto"

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal terzino del Milan, Pierre Kalulu, a Eurosport.

Sulla sua personalità: "Viene sicuramente dei miei genitori. Nella mia formazione personale, calcistica o esterna, mi hanno sempre sostenuto. Quando sai di avere fiducia in te stesso e nei tuoi compagni, tutto sta andando bene. Poi, nel calcio, puoi anche sbagliare. Sto costantemente imparando. La pressione puoi averla un secondo prima di toccare la prima palla".

Sugli aspetti da migliorare: "Sono ancora giovane, credo di potermi migliorare ovunque. Se vuoi progredire, devi sempre cercare di lavorare. Questa è la mentalità che bisogna avere. Tutto può essere migliorato. Quando sei giovane, prendi quello che c'è da prendere. Dipende anche dalla squadra in cui giochi e da come interpreti il ​​ruolo".

Sulle sue ambizioni: "Il mio obiettivo è impormi e crearmi un posto in questo gruppo. Comincio ad avere un buon livello di italiano, c'è solo l'accento da correggere (ride). È molto importante parlare la lingua quando vuoi adattarti bene".

Sui consigli avuti: "Ci sono giocatori di lingua francese al Milan, non ho avuto problemi ad adattarmi. Questo mi ha reso più facile capire il gioco: Kjaer, Kessié, Bennacer, Ibrahimovic, anche diversi dirigenti danno consigli. Se ci siamo oggi, è grazie al lavoro. Non c'è allenamento che puoi prendere alla leggera. Quando entri in campo, devi essere bravo e progredire. Questo è ciò che viene instillato in chi a volte gioca di meno".

Su Ibrahimovic: "È un esempio da seguire. Quando vedi cosa sta facendo a 39 anni... Non solo è forte in campo, lo è anche fuori. Zlatan ha fame, vuole sempre vincere. Di fronte a questo, dici a te stesso: "Non posso venire qui e fare meno di lui". Ti mostra la via da seguire. E quando vedi cosa ha fatti e la fame che ha ancora in lui, non puoi venire e stare zitto".