Katanec sull'interesse del Milan per Sesko: "Non è ancora pronto per una grande"

L'attuale commissario tecnico dell'Uzbekistan Srecko Katanec, ex calciatore sloveno della Sampdoria, fra le altre, ha parlato della stella della Slovenia Benjamin Sesko, che da poco ha rinnovato il suo contratto con il RedBull Lipsia dopo essere stato con insistenza accostato anche al Milan. Queste le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di TMW.

"Gioca in Bundesliga, ha fatto 14 gol, è molto giovane e potente. Migliorerà ancora, ma già adesso il suo valore è abbastanza alto".

Sembra abbia scelto di restare e di rifiutare la corte dei rossoneri e della Premier League.

"Ha fatto bene, perché credo non sia ancora pronto per la pressione di giocare in una grande. Avevo letto dell'interesse del Milan, ma è difficile andare così giovane in una squadra come quella, dove se non segni per 2-3 partite sono problemi. A Lipsia sono pazienti, danno tempo ai giocatori".