Kerkez: "Ho studiato Theo e lo faccio ancora. Mi aspettavo di giocare in Prima Squadra, ma il Milan ha preso Ballo-Touré"

Milos Kerkez, ex terzino del MIlan ora in forza all'AZ Alkmaar, si è così espresso su Scouted Football sul suo arrivo in rossonero: "C'erano molti interessi per me durante l'inverno. Tutto stava andando veloce perché il periodo era così breve. In realtà volevo rimanere in Ungheria per crescere fisicamente e partire in estate. Due giorni prima della finestra, [Paolo] Maldini mi ha chiamato personalmente, voleva un incontro con me e mio padre, abbiamo parlato, ed è stata una grande attrazione per me. Sai quando Maldini ti chiama, non stai pensando troppo. Dopodiché era ovvio che sarei andato al Milan. Era un grande club e quando ti vogliono così non puoi dire di no. In Primavera hai tanti giovani davvero talentuosi e lì puoi crescere tatticamente, il che è stato un bene per me. Ero determinato a mettermi alla prova.

Com'è il calcio italiano?

"Il calcio è diverso ovunque. In Italia ci si aspetta un calcio più tattico, in Ungheria era più fisico, ora in Olanda è un calcio più ampio con rapidi cambi sia in difesa che in attacco. Nella mia esperienza in Italia, si è sempre trattato di tattica. Anche in Primavera abbiamo fatto un'ora e mezza di analisi video dopo ogni partita. Sono state molte analisi video e analisi dei calci di punizione, quindi sono cresciuto molto tatticamente per giocare in modo intelligente e usare di più la testa in campo. Penso che sia stata una buona esperienza di apprendimento e il modo perfetto per crescere".

Come è stato allenarsi con i campioni del Milan?

"E' stato pazzesco allenarsi con la prima squadra. La prima volta che ci sono andato, e mi stavo guardando intorno, c'erano Ibra, Hernández e Leão. Era davvero nuovo per me. Li ho visti in TV due mesi fa e ora mi stavo allenando con loro. È stato incredibile, ma è stata davvero una bella esperienza. Erano tutti bravi ragazzi. Allo stesso tempo volevo mettermi alla prova, mi stavo allenando molto duramente in allenamento. Volevo mostrarmi all'allenatore e dimostrare che posso far parte della squadra".

Chi hai studiato di più?

“Ho guardato molto Théo Hernández. Lo faccio ancora. Mi ha insegnato molto nel gioco offensivo, come come correre nello spazio interno, come fare più spazio con la velocità che abbiamo e come usare la nostra velocità nel migliore dei modi”.

Dopo l'esordio con la Pro Sesto, il Milan ha preso Ballo-Touré come riserva di Theo...

“Mi aspettavo di giocare di più in prima squadra dopo. Mi aspettavo di avere una possibilità perché mi stavo comportando meglio di qualsiasi terzino della Primavera di qualsiasi squadra. Ma sfortunatamente non è andata così. Il Milan è ovviamente un grande club e non è facile da giovane avere una chance lì. Ma penso che con le mie prestazioni e quello che ho fatto forse meritavo una possibilità, ma sai che ogni club ha la sua filosofia su come lavorano con i giovani, quindi alla fine ho deciso per questo [non avere una possibilità in prima squadra] volevo andate e giocate a calcio con i più grandi".

Il Milan inizialmente ha offerto a Kerkez la possibilità di andare in prestito, ma il suo entourage era determinato a garantirgli un contratto a tempo indeterminato per assicurarsi che la sua carriera non andasse storta.

“Avevamo tante offerte per andare in prestito, ma essere un giocatore in prestito è una situazione rischiosa. Forse la squadra vuole giocare con il suo giocatore dell'accademia invece che con te, quindi la decisione sul prestito non mi è piaciuta molto. Volevo un trasferimento definitivo se possibile, ed è stata davvero dura perché il Milan non voleva mollarmi così facilmente”.