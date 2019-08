Franck Kessie è rientrato a Milanello il 5 agosto, dopo gli impegni in Coppa D'Africa. Il centrocampista rossonero, a distanza di soli 12 giorni dal suo rientro in gruppo, è stato lanciato ieri contro il Cesena da Marco Giampaolo, collezionando così la prima presenza in stagione, a una settimana dall'inizio del campionato.