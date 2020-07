“Kessié come Gullit”: il web esalta le ultime grandi prestazioni dell’ivoriano

Il web rossonero è letteralmente impazzito per le recenti prestazioni di Franck Kessié. Tre gol in tre partite - tra cui un "golazo", come direbbero i fanatici sudamericani - che hanno regalato un momento di fama al centrocampista ivoriano. E, come si può evincere dai commenti del nostro post Instagram dedicato al numero 79, "È diventato Gullit" è lo slogan più utilizzato dal popolo devoto al Diavolo.