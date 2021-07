Kessiè è instancabile: dopo 50 partite con il Milan ora c'è l'Olimpiade con la sua Nazionale

Franck Kessie, nella stagione 2020/2021, ha giocato complessivamente 50 partite delle 53 totali disputate dal Milan fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. L’ivoriano ha saltato solamente 3 match quest’anno (contro il Lille e la Stella Rossa in Europa League e contro la Lazio all’andata in campionato per squalifica). Kessie è stato il rossonero più presente nella stagione dei ragazzi di Stefano Pioli. Ora per lui, ci sarà l’Olimpiade con la Nazionale della Costa D’Avorio. Kessie appare proprio instancabile, è stato convocato come fuoriquota.