Kessie freddo su rigore: il presidente sblocca un primo tempo combattuto

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol di Kessie su calcio di rigore (procurato da Theo Hernandez). Poche emozioni a Bergamo: i rossoneri giocano una partita di grande attenzione, badando a coprire ogni varco per poi sfruttare le ripartenze. L'Atalanta ha tenuto il pallino del gioco, ma senza impensierire Donnarumma. Un match in equilibrio, dunque, fino al penalty di Frank.