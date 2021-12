Kessie, la doppietta contro l'Empoli gli vale un post nel TOTW di FIFA 22

L'ottima prestazione di Franck Kessie contro l'Empoli dello scorso 22 dicembre gli è valsa uno posto nella quindicesima squadra della settimana di FIFA 22 su Ultimate Team. L'ivoriano, decisivo per la vittoria rossonera con la sua doppietta, ha brillato anche nel ruolo di trequartista che mister Pioli gli ha cucito addosso per l'occasione. Con il suo 86 di overall e le sue statistiche fisiche Franck risulta essere una delle carte IF più interessanti di questa settimana.

L'incisività di #Kessie, lo stato di forma ️ di @DenzelJMD2, la classe e il potenziale offensivo di @Benzema e molto altro nella Squadra della Settimana #FUT Disponibile ora in-game #FIFA22 #FUT22 #TOTW pic.twitter.com/HeaThCPiOk — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) December 29, 2021