Kessie, partenza sprint: dopo dieci giornate quattro gol in A come nella stagione 16/17

Franck Kessie, che ormai per compagni di squadra, tifosi ed addetti ai lavori è "il Presidente", sta vivendo un grandissimo momento di forma. L'ivoriano, insieme a Bennacer, è il perno di questo Milan che vince e convince. In questo avvio di Serie A 2020/21 il centrocampista ha segnato 4 gol, contro Crotone, Udinese, Fiorentina e Sampdoria, e fornito due assist, contro Spezia e Fiorentina. Franck ha eguagliato la sua miglior partenza da quando gioca in Italia: nella stagione 2016/17, quando militava nell'Atalanta, dopo dieci giornate aveva segnato quattro gol e terminò la stagione a quota sette (sei in Serie A e uno in Coppa Italia).